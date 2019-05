Un anello nel parco Pineta intorno a Tradate

Il parco Pineta è una vera sorpresa. Un polmone verde fatto di boschi di varie essenze, prati e una rete di sentieri. Un’area verde che si estende in provincia di Varese e di Como da Vedano Olona fino a Mozzate e oltre.

Vi proponiamo un anello che parte e arriva a Tradate. Una camminata di 18 chilometri che può avere tante varianti. Almeno metà del percorso è immerso in boschi di conifere. In questa fase i sentieri presentano ancora una doppia segnaletica che può creare qualche difficoltà, ma le indicazioni sono piuttosto precise sia per orientarsi che avere un’idea sulla lunghezza del cammino.

IL PERCORSO

Partenza dal piccolo parcheggio in via Pracallo percorrendo il sentiero TR2 fino alla cascina Villafranca. Sono circa tre km prima di svoltare a destra entrando nel TR3 in direzione sud. In un paio di km si raggiungono il bosco e lo stagno del Proverbio. Da lì inizia il sentiero MO1 che conduce fino a Mozzate.

Poco dopo il Proverbio si possono scegliere diverse varianti che conducono direttamente a Tradate o a Carbonate. Se si prosegue il sentiero MO1 si arriva a Mozzate nei pressi dello Sporting club 63 e da lì si percorre un chilometro per arrivare a Carbonate, dove si incontra una ciclabile al limitare del parco per poi riprendere il cammino tutto all’interno del Pineta. Il percorso fin qui è di 11 chilometri.

Ancora circa cinque km per arrivare all’osservatorio astronomico e al sentiero didattico. Da qui, attraverso la via Ronchi si arriva ad Abbiate Guazzone a poche centinaia di metri dal punto di partenza.