Un giardino colorato per la scuola dell’infanzia Luigi Filiberti

«I genitori hanno condiviso l’idea e lo spirito del bilancio partecipato come logica sociale», spiegano la coordinatrice Simona Spillare e la presidente del consiglio di amministrazione della scuola d’infanzia Patrizia Contro. Il frutto del progetto ora è qui: il giardino colorato.

Galleria fotografica giardino colorato scuola d'infanzia Cavaria con Premezzo 4 di 9

Con questa idea la scuola dell’infanzia Luigi Filiberti di Cavaria con Premezzo si è aggiudicata il bilancio partecipato. Tutto è iniziato l’estate scorsa, a luglio, quando associazioni e realtà del paese hanno proposto i progetti da mettere al voto per ottenere il finanziamento dal Comune: allora i genitori, su idea dell’architetto Roberto Berardi, hanno pensato ad una nuova area per i loro bambini, il giardino colorato. «Dobbiamo anche ringraziare Antonio Tedeschi di Casa Vogue, che con le sue donazioni ha permesso di realizzare il progetto», sottolineano i tre.

«Abbiamo vinto il bilancio partecipato perché la comunità ci ha ascoltato e ha condiviso la nostra idea: il giorno delle votazioni, a dicembre, molti cittadini sono andati a votare e ci hanno sostenuto. Ci siamo sentiti parte della comunità», continua Berardi «il bilancio partecipato è proprio il principio di un seme da cui si genera il bello, che deve far parte delle nuove generazioni». Per il nuovo spazio dedicato a i bambini, quindi, è stata organizzata una festa, venerdì 24 maggio, proprio nel cortile della scuola Filiberti: tra giochi ed allegre risate, i bambini hanno visto i lavori conclusi del giardino colorato e, finalmente, hanno potuto renderlo veramente loro.

Questa festa, spiegano inoltre, è stata organizzata prima della chiusura estiva per non intralciare quella conclusiva e la consegna dei diplomi ai bambini dell’ultimo anno, oltre che per «ringraziare l’amministrazione Tovaglieri per questo progetto del bilancio».

Un progetto positivo, quello del bilancio partecipato, in grado di mettere in moto meccanismi di solidarietà e «di sinergia tra tutti i collaboratori»: sicuramente una buona idea della politica, commenta Berardi, incitando il comune ad impegnare più fondi per creare qualità nel paese a fronte di questo entusiasmo e dell’aria di rinnovamento respirata in questi mesi, nella speranza di una continuità di queste belle iniziative, che fanno solo bene alla comunità.