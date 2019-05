Un grande evento per lanciare la stagione estiva della piscina di Saronno

L’estate 2019 si avvicina e come tutti gli anni è sempre più importante affrontarla con il giusto spirito e la corretta forma fisica per assaporarne ogni sfumatura. A tutte le età, a partire dai più piccoli fino ai senior, una vita sana, un’alimentazione equilibrata e il giusto apporto di attività sportiva permettono il giusto benessere psicofisico per fronteggiare ogni giornata al meglio. Proprio con questo spirito, Saronno Servizi SSD ha organizzato un grande evento per l’inaugurazione della stagione estiva 2019 e la presentazione di tutti i nuovi corsi e le nuove attività di piscina e palestra, dedicate proprio a tutti, da chi desidera un delicato risveglio muscolare alle più intense attività agonistiche. Come sempre lo spirito di Saronno Servizi SSD è quello di proporre un ampio ventaglio di opportunità dedicate alla più vasta porzione di cittadinanza.

L’evento si terrà domenica 26 maggio dalle ore 13.30 alle 20.30 presso l’impianto estivo di Saronno Servizi SSD in via Miola 5. Nell’area esterna verranno allestiti i gazebo degli sponsor e saranno distribuiti i programmi aggiornati di tutte le attività e le discipline estive di Saronno Servizi SSD, sia per quanto riguarda le attività acquatiche in piscina, che i nuovi corsi in palestra in collaborazione con SISTEMHA, che le attività del Campus 2019. Saranno molte le realtà sportive di Saronno a proporre le proprie attività e la nuova programmazione per l’estate. Altra novità sarà il gonfiabile Wibit che trasformerà la vasca in un insolito mondo galleggiante per il divertimento di grandi e piccini.

L’evento sarà immerso in un tripudio di luci, colori e musica che coinvolgerà tutti. In particolare, per i più piccoli, CLARALAND presenterà un’animazione con giochi di gruppo, bolle di sapone, truccabimbi e babydance, per rendere indimenticabile questa giornata di festa. Il bar e il servizio di ristoro saranno aperti per tutta la durata dell’evento.

“COLORIAMOCI D’ESTATE” è lo slogan dell’evento di quest’anno, con il quale Saronno Servizi SSD vuole comunicare ai cittadini la voglia di preparare lo spirito e la forma fisica alla stagione estiva nel più colorato dei modi, con una serie di attività coinvolgenti che possono essere provate in prima persona da tutti.

Ecco il programma della giornata:

Ore 13.30 – Accredito Aquafitness OKEO Academy

Ore 14-17 – Aquafitness OKEO Academy, Special Guest GAIA MORIZZO, master trainer a livello internazionale: Aquacircuit, AC/DC Hit, Step Emotion, The 80’s. Partecipazione aperta a tutti gli amanti dell’Aquafitness. Per i costi chiedere informazioni alla Reception oppure tramite email o Facebook

Ore 17.00 – Spettacolo/esibizione del pittore Fabrizio Vendramin, che eseguirà dal vivo il ritratto del Nuotatore Ignoto. Vendramin ha vinto Italia’s Got Talent 2011 ed è famoso per dipingere i suoi quadri in pochissimi minuti, a tempo di musica e… al contrario!

Ore 17.45 – Staffette di nuoto multisettore con Vittorio Croci, presentazione ed evoluzione della scuola di nuoto, dai baby nuotatori ai teenager

Ore 18.00 – NOVITA’ 2019 – Presentazione del Paddle Tennis, sport estremamente dinamico simile al tennis e adatto ad ogni età, in collaborazione con University of Tennis

Ore 18.30 – Apericena al BAR STEL situato all’interno della struttura di via Miola 5 (a pagamento)

«Dopo il successo della stagione invernale 2018/2019 che ha visto il miglioramento delle nostre strutture e un’infinita varietà di corsi e attività dedicati ai cittadini, abbiamo voluto continuare sull’onda delle novità – spiega Katia Mantovani, Amministratore Unico di Saronno Servizi SSD -. “L’organizzazione di questo grande evento di inaugurazione della stagione estiva è per Saronno Servizi SSD l’occasione perfetta per presentare ai Saronnesi un programma corsi rinnovato ed ampliato, nell’ottica di continuo miglioramento e dedizione all’insegnamento che ci contraddistinguono da sempre, offrendo molti nuovi spunti a chiunque sia interessato al benessere e alle attività per tutta la famiglia».

In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno degli impianti di via Miola 5, permettendo ai visitatori di usufruire di tutte le attività in programma con minime variazioni.