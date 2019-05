Un omaggio alla tessitura nel cortiletto Grampa con il Centro Arte Cultura Bustese

Il Centro Arte Cultura Bustese ha ideato e sviluppato un progetto per rendere omaggio all’arte della tessitura di cui Busto Arsizio è stata fino al recente passato, una delle capitali industriali. Il risultato è visibile all’interno del cortiletto Grampa di via Cavour.

Già dall’antica Grecia l’arte del tessere rimanda alla figura femminile e porta con sé tutto quanto a questo mondo è riferibile: la pazienza, l’attesa, la precisione, la costanza, le relazioni, la riflessione etc. e puo’ essere letta in chiave realista ma anche metaforica. Il tessere inteso come intreccio, composizione, progettazione.

Un gruppo di socie ed un socio del CAB partecipando ad un workshop sulla creatività, improvvisazione e media pittorici alternativi tenuto da Maria Cristina Limido, ha voluto riflettere sul concetto del tessere utilizzando un linguaggio artistico fatto di fili e fibre naturali che dialogano con pittura e collage .

Le opere si parlano a coppie e raccontano storie che parlano di uomini e donne e delle loro condizioni reali e metaforiche sulla terra.

Il formato della stampa, volutamente Macro di un metro di base per due metri di altezza, vuole fare da contraltare ai formati dei veri telai e delle opere mini del Miniarttextil esposte al Museo del Tessile di Busto Arsizio.

L’installazione sarà visitabile fino al 26 maggio