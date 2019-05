“Un pasto decoroso”, bimbi ceramisti si fanno il piatto

La “casa dei Colori“ e delle Forme di Maccagno, associazione, composta da alcuni volontari e operante dal 2008, quest’anno ha intesto aderire all’iniziativa “Buongiorno Ceramica!” del 18-19 maggio prossimi proponendo ai bambini e ai ragazzi delle scuole elementari e medie un laboratorio dedicato alla decorazione ceramica: è nato così “Un pasto decoroso”.

Ogni allievo ha creato il suo piatto e la sua ciotola da usare in mensa della scuola proprio per sensibilizzare la comunità e dimostrare concretamente la bellezza della terracotta decorata a mano.

– Sì, oggi si mangia nei piatti belli! – non perché è domenica, ma perché è lunedì, e al lunedì c’è la mensa, e alla mensa, per questa volta, i piatti sono tutti colorati, e sono tutti colorati perché noi bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie, in collaborazione con La Casa dei Colori e delle Forme* di Maccagno, abbiamo creato nel nostro piatto un piccolo e originale capolavoro, seguendo il gusto e la fantasia personali, con l’ausilio di tecniche speciali per la decorazione ceramica.

Il laboratorio che da diversi anni La Casa dei Colori ci propone per arricchire la nostra attività didattica, con i saperi che

provengono dalla tradizione artistica e artigiana italiana, era tutto dedicato alla ceramica: cos’è, a cosa serve, come si produce, come si decora, dove, come, perché si cuoce. Abbiamo dipinto con i colori per ceramica, sia engobbi che ossidi, circa 140 piatti che erano all’origine in “biscotto bianco” e che ci sono stati prodotti appositamente da una ditta del Veneto. Allo stesso modo abbiamo decorato allegramente altrettante piccole ciotole, in parte acquistate belle e pronte a Cunardo, ma perlopiù manufatte dai volontari della Casa dei colori. E questo anche perché vogliamo sensibilizzare i nostri genitori, e tutti gli adulti in genere, alla bellezza della ceramica artistica e partecipare così, anche noi, all’iniziativa nazionale Buongiorno Ceramica! promossa dall’AiCC (Associazione Italiana Città della Ceramica con sede a Faenza) già alla sua quarta edizione e che si terrà in tantissime città italiane il 18 e il 19 maggio (http://www.buongiornoceramica.it/).

– Mitico! se oggi in mensa ciascuno degli allievi mangerà dal suo piatto, e dalla sua ciotola, sarà ancora più vero.

*La Casa dei Colori e delle Forme è un’associazione di volontari di varia formazione che dal 2008 opera in collaborazione con il Comune di Maccagno, le scuole e le famiglie, per promuovere e valorizzare l’arte e la bellezza nelle nuove generazioni.

