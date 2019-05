Un piazzale intitolato ai Martiri delle Foibe

È in programma per lunedì 20 maggio, alle 11 e 15 l’intitolazione di un piazzale ai Martiri della Foibe. Si tratta dell’area che si trova fra l’incrocio di via alla Pergola e via Repubblica e la decisione è stata annunciata dal Sindaco Ercole Ielimini che nella delibera di giunta scrive: “con il termine foibe si intendono i massacri ai danni della popolazione italiana che si verificarono verso la fine della Seconda Guerra mondiale e nell’immediato dopoguerra, tra il 1943 e il 1947, per mano dei partigiani jugoslavi. Quella degli eccidi delle foibe è una storia, a lungo rimasta nel silenzio e solo negli ultimi anni portata alla luce e alla quale dal 10 febbraio del 2005 il Parlamento italiano ha deciso di dedicare una ricorrenza denominandola Giorno del Ricordo”.

All’intitolazione parteciperanno anche gli studenti delle classi terze dell’Istituto Comprensivo di Laveno Mombello “G.B. Monteggia” che durante la mattinata parteciperanno ad un incontro con l’esule istriana Maria Bon, un’importante occasione per ascoltare, dalla viva voce di una testimone diretta, il viaggio periglioso degli istriani, costretti ad abbandonare Pola alla fine della Seconda Guerra Mondiale.