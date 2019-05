Un tuffo nei favolosi anni ’60 per la festa “Arti e sapori”

Quest’anno la festa delle “Arti e dei sapori e della cultura” di Arcisate salirà sulla macchina del tempo e tornerà indietro agli anni Sessanta. La manifestazione, organizzata per il 15 e 16 giungo al Parco Lagozza avrà infatti come tema il decennio del boom economico e di tanti altri simboli e personaggi ricordati con affetto ancora oggi.

Si parte sabato sera, quando i partecipanti saranno accolti, all’ingresso, da parrucchieri ed estetisti della zona: chi lo vorrà potrà essere pettinato e sistemato con le acconciature dell’epoca. Chi si vestirà o si truccherà a tema, inoltre, riceverà delle sorprese da parte dell’organizzazione.

La manifestazione proseguirà con un’esposizione di flipper e automobili, mentre sul palco suoneranno i Fiver. Inoltre ci saranno degli spettacoli con balli di gruppo gestiti da Simone e Alessia Di Gregorio e il concerto tributo dei Blues Brothers. Tutto, quindi, dalla musica agli spettacoli, ricorderà gli anni Sessanta, compreso qualche piatto del menu dello stand gastronomico che, chiaramente, sarà attivo a pieno regime anche domenica, a pranzo e a cena.

Domenica, invece, alla Lagozza si partirà alle ore 10, col raduno di moto e auto storiche, fra cui i Maggiolini e con i giochi di una volta in legno. Alle 11.30 ci sarà lo spettacolo di aereo circense, che verrà ripetuto alle 18.30, mentre alle 14.30 si aggiungeranno le Vespe, altro simbolo motorizzato di quegli anni. In serata ancora musica, con un resuscitato Elvis Presley, interpretato dal suo sosia e ancora trucco, parrucco, ed esposizione d’auto e flipper. Ancora una volta, chi si vestirà o si truccherà a tema, riceverà un regalo. Alla fine il più bel costume sarà premiato. Per tutte le informazioni ed eventuali iscrizioni dell’ultimo minuto, il sito internet di riferimento è www.arcisatecultura.it.