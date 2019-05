E’ un varesino il campione mondiale di Magic online

E’ un varesino il campione mondiale del popolarissimo gioco di carte Magic.

Mattia Oneto ha battuto infatti nella giornata del 19maggio 2019 il l’americano Kenji “NumotTheNummy.” Egashira nelle finali del MTG Modern Online Championship che si sono tenute a Seattle, nella sede della Wizards, che produce non solo in tutto il mondo il notissimo gioco di carte, ma anche l’altrettanto noto Dungeons and Dragons.

La vittoria è è arrivata dopo tre giorni di gare, e un “combattimento” iniziato con 24 dei migliori giocatori online di Magic: The Gathering. La semifinale, ha visto Oneto – unico italiano in gara – giocare contro il portoghese Márcio “KBol” Carvalho mentre Kenji Egashira sfidava Bernardo Torres.

Alla fine, ha avuto la meglio il varesino. Ventidue anni, Mattia ha frequentato il liceo Scientifico G. Ferraris di Varese e ora studia ingegneria al Politecnico (E’ al primo anno della laurea magistrale in ingegneria gestionale).

La sua vittoria, oltre a dargli un consistente premio in denaro, gli assicura un posto ai campionati dell’anno prossimo, sempre nella sede generale di Wizards.

