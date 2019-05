Libri da leggere e da riciclare, il weekend da Bustolibri

Quello tra venerdì 24 e domenica 26 maggio sarà un altro weekend all’insegna della cultura, che la libreria Bustolibri propone per i suoi lettori nel centro cittadino. Di seguito gli appuntamenti culturali che si susseguiranno negli spazi di via Milano.

Venerdì 24 maggio alle 18:00 in Galleria Boragno ci sarà la presentazione del libro “Una spa per l’anima” di Cristina Dell’Acqua, edito da Mondadori. Ogni capitolo del libro è una lettura che si prende cura di un aspetto del nostro carattere e ci aiuta a vivere meglio, prendendoci cura della nostra personalità e del nostro benessere interiore.

Sabato 25 maggio alle 10:30 in Galleria Boragno si terrà la presentazione del libro “No! Il fazzoletto no!” di Angela Rizzi, con illustrazioni di Lara Poltronieri. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Coop Kinesis, la Onlus che gestisce il Centro specialistico multidisciplinare Iris di Busto Arsizio. Attraverso la lettura per bambini e il contributo di adulti “buoni lettori”, verrà perseguito l’intento pedagogico ed educativo con cui si può favorire anche lo sviluppo affettivo. Il tutto sulla base di una citazione di Albert Einstein: “Se volete che vostro figlio sia intelligente, raccontategli delle fiabe; se volete che sia molto intelligente, raccontategliene di più”.

Sabato 25 e domenica 26 maggio nel Cortile Boragno di via Milano 4 verrà esposta la mostra-mercato Books and Vintage, con le creazioni originali di Francesca Testa, che trasforma i libri usati destinati al riciclo in ornamenti e accessori, per dargli nuova vita e farci rivivere preziose letture.

La mostra, organizzata in collaborazione con il negozio penne Stylo, sarà aperta per l’intera giornata di sabato dalle 9:30 alle 19:30 e domenica dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30.