I vandali distruggono la colonnina al Parco Falcone e Borsellino

Irreparabilmente danneggiata, nella notte tra venerdì e sabato, la colonnina che ospitava il DAE posizionato nel parco Falcone-Borsellino a Legnano.

Ignoti hanno abbattuto la struttura metallica e stradicato il basamento in cemento della postazione che era stata inaugurata a dicembre 2017 grazie alla donazione di un medico legnanese.

«Nei mesi scorsi la stessa struttura aveva subito più volte dei danneggiamenti lievi che avevamo provveduto a riparare in autonomia. Questa volta l’accanimento dei vandali è stato più pesante rendendo inutilizzabile la colonnina» spiega Mirco Jurinovich, presidente dell’associazione 60milavitedasalvare.

In attesa di decidere se mantenere l’attuale posizionamento o optare per uno spostamento, il defibrillatore non sarà più disponibile per eventuali utilizzi. «Tutti i defibrillatori pubblici sono inseriti in una struttura mappata da AREU Lombardia e fanno parte, a tutti gli effetti, della rete di emergenza sanitaria. La loro indisponibilità in caso di malore può portare, nei confronti degli autori del gesto, a conseguenze legali che vanno ben al di la del “semplice” atto di vandalismo».