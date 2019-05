Varese in campo al campionato Italiano Basket FSSI

«Dopo un periodo di silenzio, siamo tornati e nel prossimo weekend ci sarà il campionato Italiano Basket FSSI che si terrà a Latina e Varese risponde presente! Purtroppo infortuni e impegni improrogabili per alcuni nostri giocatori ci costringono ad andare a Latina con giocatori contati, ma presenteremo alcune novità».

Ha le valigie pronte Dario Galbiati, allenatore della formazione varesina che si cimenterà nell’importante appuntamento atletico in Italia Centrale.

E sarà l’esordio per Galbiati (vice allenatore alla Coppa Italia) per sostituire Ignazio Somma (assente per lavoro). Tra gli addetti ai lavoro c’è molta curiosità per vedere come risponderà la squadra seguendo gli ordini del nuovo allenatore.

Per la prima volta saranno in campo due giocatori europei che hanno deciso di sposare il progetto: Daniel Ruiz Freijo, classe 2000, ruolo play-guardia e di nazionalità spagnola e Martynas Vainius, classe 1981, ruolo ala/centro, proveniente dalla Lituania.

«Daniel è un giocatore molto giovane e quindi per noi rappresenta una scommessa. Ha già vinto l’europeo Under 21 con la Spagna e quindi siamo certi che farà una bella figura al campionato, mentre Martynas Vainius ha un grande curriculum, infatti ha vinto mondiali ed europei con la Lituania e quindi possiamo dire di contare molto la sua esperienza. Siamo in un momento particolare, infortuni e alcuni giocatori impossibilitati ci costringono ad essere contati, ma noi siamo una squadra dura e che non molla mai. Vincere o perdere non importa, vogliamo mettere il seme per il nostro futuro!», dice Galbiati.



Il Gruppo Sportivo Ens Varese esiste dal 1970 e vanta di numerosi titoli italiani conquistati in varie discipline sportive. Dal 2015 esiste la squadra di Pallacanestro grazie a Cristian Gnodi (che poi nel 2017 è diventato anche presidente del Gruppo Sportivo).

Nel 2017 la squadra ha conquistato per la prima volta il titolo italiano del Basket FSSI (Federazione Sport Sordi Italia) e ha partecipato all’Eurocup (Coppa dei Campioni per i sordi) che si è tenuto a Lodz (Polonia) e conquistando un ottimo 5° posto.

Dal 17 al 19 maggio ci sarà il Campionato Italiano Basket FSSI che si terrà a Latina e le squadre saranno: GS ENS Varese, ASD Sordi Pesaro, Royal Lions Fabriano, GS Latina.

I giocatori sordi provengono da tutta l’Italia e giocano anche nelle loro rispettive squadre udenti, ci si raduna una volta ogni 2/3 mesi per un week end in modo da fare allenamenti con la squadra e partecipare a eventi come Campionato o Coppa Italia.

Gli allenatori non hanno bisogno di un patentino speciale, basta la buona volontà per allenare questa squadra e vengono aiutati in generale dagli interpreti.