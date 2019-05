Varese celebra i settantatre anni di Repubblica italiana

I festeggiamenti per il 73esimo anniversario della Repubblica italiana coinvolgeranno la città di Varese domenica mattina, 2 giugno, con due momenti solenni dedicati alle celebrazioni.

L’appuntamento iniziale è previsto alle 10 in piazza della Repubblica alla presenza del sindaco Davide Galimberti, del prefetto Enrico Ricci e delle altre autorità civili e militari. Come di consueto sono previsti il saluto e la cerimonia ufficiale di celebrazione: sotto al monumento ai caduti, dopo l’alzabandiera, saranno deposte le corone di fiori e verrà letto il messaggio del presidente Sergio Mattarella.

Al termine le celebrazioni si sposteranno nella vicina aula magna dell’università dell’Insubria, in via Ravasi, per la consegna delle onoreficenze “Al merito della Repubblica italiana” e delle “Medaglie d’onore”.