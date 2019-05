Varese ha voglia d’estate, arriva il vademecum degli eventi

Varese ha voglia d’estate, e sono già pronti oltre 200 eventi che animeranno la bella stagione varesina fino alla fine di settembre. Il tutto è raccolto nel vademecum degli eventi realizzato dal comune di Varese, da oggi disponibile online, e presto in versione cartacea: pensato innanzitutto per cittadini e turisti.

A presentarlo, alcuni dei principali protagonisti dell’estate: da Andrea Chiodi con la sua decima edizione di Tra il Sacro e Sacro Monte, rassegna teatrale alla terrazza del Mosè che si terrà a Luglio, a Giulio Rossini, che ha annunciato la 32esima edizione di “Esterno Notte“, rassegna di Cinema all’aperto, quest’anno particolarmente ricca anche grazie al montaggio anticipato della tensostruttura ai giardini Estensi; da Mauro Caravati e il suo “Solevoci festival” di fine giugno a Marco Castiglioni con la seconda edizione di “Archeofilm” rassegna di film a carattere storico e archeologico organizzato dal museo castiglioni e a Serena Nardi e Sara Collu per che hanno annunciato la seconda edizione di Varese Estense Festival, anche se «In versione ridotta, con tre rappresentazioni, e il salone Estense invece dei Giardini, che sarebbero stati il luogo naturale della rassegna, per scarsità di fondi».

«Grazie perchè rinvigorite l’estate varesina con eventi di particolare pregio- ha commentato l’assesore alle politiche giovanili e ai quartieri Francesca Strazzi – Alle iniziative presentate oggi se ne aggiungeranno presto però anche altre relative ai quartieri e agli eventi nei rioni, che stiamo raccogliendo in questi giorni». Dal comune arriva a questo proposito un appello a chi ancora non è nel libretto: ha tempo fino all’8 giugno per segnalare il suo evento estivo e rientrare nel vademecum dell’estate della città giardino. Per farlo basta mandare una email entro l’8 giugno a: comunicazione@comune.varese.it

Una volta raccolto tutto, il libretto on line verrà anche stampato e distribuito in città. Per ora il libretto è consultabile alla pagina: www.comune.varese.it/estatevarese2019