Varesotto, uomo e 50enne: il profilo del candidato sindaco che troverete alle urne

Il “candidato sindaco tipo” della campagna elettorale 2019 in provincia di Varese se è uomo ha una media di 54 anni e se è donna di 47. In 8 casi su dieci è nato in provincia di Varese e sono solo 13 quelli nati al di fuori della Lombardia.

È questa l’anagrafica dei 184 candidati sindaco che gli elettori degli 82 comuni chiamati a rinnovare i propri consigli comunali troveranno nella scheda elettorale domenica 26 maggio.

Abbiamo già visto come Varese detenga il primato di provincia lombarda con la percentuale più alta di candidati sindaco donna, il 29,35%, ora più nel dettaglio cerchiamo di capirne l’età e la provenienza.

Il Comune con i candidati in assoluto più giovani è Germignaga dove si sfidano il ventenne Lorenzo Tirotta con il 37enne Marco Fazio per una sfida che complessivamente fissa a 28 anni l’asticella dell’età media.

Nel complesso sono solo 6 i comuni nei quali l’età media dei candidati sindaci è sotto i 40 anni e sono Brusimpiano, Tronzano, Masciago Primo, Lozza, Malgesso e Germignaga.

Di contro sono 7 i comuni nei quali la sfida elettorale avrà un’età media superiore ai 65 anni: sono Mercallo, Azzio, Porto Valtravaglia, Mesenzana, Cazzago Brabbia, Cuvio e Ranco.

I più giovani candidati sindaco sono Tirotta a Germignaga (20 anni) e Giulia Favini a Tronzano Lago Maggiore (24 anni) che sono anche tra i 9 candidati sindaci ad avere meno di 30 anni. Con loro ci sono anche Angelo Cabrele in Valganna, Marco Bortolussi a Crosio della Valle, Domenico Aiello a Samarate, Mara Rossi a Lozza, Cristine Grosso a Solbaite Arno, Milo Manica ad Angera e Federico Mazzuccato a Brinzio.