Vedano Olona riconferma sindaco Cristiano Citterio

Vedano Olona ha scelto Cristiano Citterio.

Il candidato sindaco di Vedano Viva ha vinto le elezioni amministrative 2019 e avrà un secondo mandato dopo il successo del 2014.

La lista vincitrice ha raggiunto il 55% di preferenze, superando Centro Destra per Vedano, che candidava Marco Uboldi.

Queste le parole a caldo del sindaco Cristiano Citterio: «Siamo soddisfattissimi. Abbiamo lavorato bene con un programma che è piaciuto ai vedanesi. Dedichiamo la vittoria alla professoressa Angela Rosato che è stata accanto a noi fino alla sua morte, un mese fa».

Il commento di Marco Uboldi, candidato sindaco della lista Centro Destra per Vedano: «Il mio è un ringraziamento a quelli che hanno creduto al nostro lavoro. Saremo in prima linea, anche per rispetto ai nostri lettori, per fare una buona campagna di opposizione, che sia costruttiva».

Dati ufficiali non ancora pubblicati.

(Ultimo aggiornamento ore 16.50)