Vesti la tua casa di mille colori

Sabato 18 e domenica 19 maggio, apertura straordinaria per il T&J Vestor Factory Outlet di via Roma 71/b a Golasecca.

T&J Vestor è un’azienda manifatturiera italiana fondata nel 1921, che negli anni ha sviluppato una comprovata capacità nella produzione e distribuzione di prodotti per l’arredamento della casa.

All’interno dell’outlet è possibile trovare un’offerta completa e trasversale. Dalla biancheria per la casa (letto, bagno, accessori per la tavola), ai prodotti per la decorazione, come tessuti, tende, tappeti. Di recente, infine, è stato allestito uno spazio nuovo, per valorizzare l’esposizione di mobili e complementi d’arredo.

I prodotti T&J Vestor sono tutti di alto livello qualitativo e di contenuto stilistico importante (vengono prodotte e distribuite collezioni casa di alcuni marchi della moda) e all’interno dell’outlet si trovano sempre offerte interessanti.

Lo staff T&J Vestor vi aspetta sabato 18, dalle 9 alle 19, e domenica 19 maggio, dalle 10 alle 18, con una ricca serie di promozioni da non perdere.