Vetro dell’auto spaccato: rubati soldi, scarpe da ginnastica e attrezzi da parrucchiera

Nuovo furto a Casciago. Questa volta i ladri hanno scelto un’auto parcheggiata davanti ad un’abitazione privata in via Garibaldi: nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 maggio hanno sfondato il vetro e rovistato sui sedili e dietro i seggiolini dei bambini.

Bottino qualche decina di euro rubati da un portafogli (non sono stati portati via le tessere bancomat e BancoPosta), uno zaino con all’interno phon, spazzole, piastre e forbici da parrucchiera, un paio di scarpe da ginnastica tolte da una borsa da palestra. In un’altra auto parcheggiata nello stesso cortile, aperta senza rompere vetri, sono stati rubati un paio di occhiali da vista.

Un danno importante, quantificabile in 1000/1200 euro oltre alla riparazione del vetro spaccato. I proprietari delle auto aperte si sono recati dai carabinieri di Varese per sporgere denuncia.