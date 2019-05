Via Carrobbio è da rendere pedonale? In sala Montoli un incontro coi residenti

La proposta arriva dal consigliere di minoranza Piero Galparoli che sull’argomento ha già presentato una mozione, in discussione nel prossimo consiglio comunale del 10 giugno.

Il consigliere di Forza Italia, proprio in vista della discussione in Consiglio, interpella commercianti e residenti per capire i sentimenti e i “desiderata” sulla su proposta di pedonalizzare via Carrobbio, una via così centrale e trafficata, ma anche cosi viva di realtà commerciali.

Per questo ha convocato per giovedì 30 maggio un tavolo con commercianti e residenti per discutere la mozione presentata in Consiglio. L’appuntamento è alle 20, nella sala Montoli a palazzo Estense, in via via Sacco. Obiettivo dell’iniziativa è il rilancio della zona, in pieno centro cittadino. Un percorso da affrontare nel dialogo, per garantire una maggiore vivibilità di Varese, una migliore qualità della vita, ma al tempo stesso per rilanciare il commercio.

“NON SOLO VIA CARROBBIO, ANCHE VIA ROBBIONI”

Sulla chiusura di via Carrobbio, il consigliere Galparoli è determinatissimo, per: «Ampliare l’area pedonale della città e garantire ai cittadini di Varese una maggiore fruibilità della stessa» spiega Galparoli nella mozione «E’ evidente che il comparto dovrà essere riqualificato: con una nuova pavimentazione, piantumazione arredo urbano, come è avvenuto per vie come Donizetti o piazze come Giovine Italia».

Una scelta che potrebbe essere presto estesa anche ad altre vie: «In quello stesso incontro, io “rilancerò” proponendo un progetto analogo anche per via Robbioni, che attualmente non rientra nella mozione» ha concluso Galparoli.