Volandia compie 9 anni e si fa un regalo: “È il nostro punto esclamativo”

Era l’8 maggio del 2010 quando Volandia aprì i battenti. «Sono passati 9 anni da quel giorno -dice il presidente Marco Reguzzoni- ed è proprio il caso di festeggiare per quello che è successo in tutto questo periodo». E così martedì 14 maggio Volandia si è regalata e ha regalato una giornata di festeggiamenti: ingresso gratuito, brindisi e anche l’apertura di un nuovo percorso.

È stata infatti inaugurata una nuova sezione dedicata alla storia dell’industria aeronautica del territorio che celebra le aziende che hanno fatto guadagnare al nostro territorio il soprannome di Provincia con le Ali. «Abbiamo voluto inserire questo nuovo allestimento alla fine del percorso perché rappresenta il punto esclamativo di tutta la mostra -continua Reguzzoni- perchè volevamo ribadire di appartenere ad una terra che nel settore aerospaziale non è seconda a nessuno».

Tanti i presenti, tra cui anche politici e imprenditori. Ed è proprio a loro che Reguzzoni chiede «un regalo per Volandia». Così ai consiglieri regionali Marco Colombo ed Emanuele Monti ha chiesto un interessamento «per l’accordo di programma con Regione Lombardia per i prossimi 10 anni», ai rappresentati di Lombardia Aerospace Cluster di «stringere un rapporto più stretto» e al sindaco di Somma Lombardo Stefano Bellaria «velocità nell’iter per i nostri progetti». Il riferimento è quello al nuovo parcheggio di Volandia per il quale Reguzzoni ha voluto pubblicamente ringraziare Bellaria: «Ci ha messo la faccia in questo progetto e ne ha anche pagato qualche conseguenza».

