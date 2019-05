Il voto premia Ghiringhelli, riconfermato alla guida di Taino

Con un’ampia maggioranza il sindaco uscente Stefano Ghiringhelli è stato riconfermato alla guida di Taino.

La sua lista #VaTaino è volata oltre il 70 per cento (73,31 per cento – 1431 voti) contro il 26,69 per cento (521 voti) del suo avversario Gianluigi Bielli (Taino futuro e tradizione).

Tra i consiglieri più votati e che entreranno in consiglio comunale ci sono: Dario Baglioni, Fabio Riboni, Fulvio Orselli, Manuela Giola, Sara Merola, Stefano Berrini, Marco Tresca e Lorenzo Francesco Ribecco per #VaTaino; Laura Tirelli, Alessandro Marras, Ornella Servidio e Emilio Cancer.