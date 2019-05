“I want you“ e video appelli: la corsa per vincere l’inaspettato ballottaggio

In che modo si reagisce alla doccia fredda della parità, alla fine di una giornata partita con la certezza che tutto sarebbe finito la sera, che “ne resterà soltanto uno”, e che invece costringe i candidati ad allungare di due settimane gli sforzi per diventare sindaci?

C’è chi tira in ballo lo «Zio Sam», il personaggio degli States con cilindro e basettoni bianchi che chiamava alle armi contro il nemico: «Ho bisogno di ognuno di voi».

E, a urne calde, dopo nemmeno l’ufficialità arrivata dal Viminale (fino alle 19 non c’erano dati sullo spoglio elettorale pubblicati sul sito), c’era chi è andato sulle sponde del lago, per chiedere di non arretrare di un millimetro, e continuare nella lotta che il 9 giugno riporterà il paese alle urne.

Benvenuti a Maccagno, il piccolo grande centro dell’Alto Varesotto che si ridesta dallo shock incredibile di una parità elettorale che a memoria d’uomo da queste parti non si ricorda.

Dalle Valli al lago, tutti si interrogano, a questo punto, su chi vincerà, su ciò che sarà ripartire da una parità assoluta, che più pari non si può.

Così Fabio Passera candidato sindaco di “Impegno Civico“ sulla sua pagina facebook personale (foto sopra) utilizza proprio l’illustrazione dello Zio Sam per la personale chiamata al sostegno della lista: «Grazie per i tantissimi attestati di stima e di vicinanza che mi avete mandato dopo l’incredibile risultato di domenica scorsa. E grazie soprattutto a tutti coloro che mi hanno chiesto di come fare per aiutarmi, su come muoversi ora. Bene! Sono passati appena due giorni e ci siamo rimessi al lavoro, caricati a mille.

Ho bisogno di ognuno di voi. Contattatemi in privato, entrate da subito nel nostro gruppo di lavoro.

Un solo obiettivo: vincere il Ballottaggio di domenica 9 giugno!

Ora il discorso è limitato ai due candidati Sindaci. Ce la facciamo, ne sono certo. Ma adesso è il momento di dirmi chiaramente chi c’è! Vi aspetto, da subito».

Davide Compagnoni, invece, nel video postato sulla pagina facebook di Idea Comune qualche ora dopo la fine dello spoglio esorta, anche lui con un motto inglese, alla mobilitazione generale a sostegno della sua lista: «Let’s go on! (foto sopra) Siamo carichi! Per noi questa è già una #vittoria. Abbiamo recuperato un gap di 400 voti dalle ultime elezioni, questo è un risultato davvero significativo. È spettacolare vedere l’energia, la #coesione e la #partecipazione che si sta creando, soprattutto tra i #ragazzi! Abbiamo voglia di rilanciare #Maccagno con #Pino e #Veddasca insieme».

