Whirlpool chiude a Napoli e manda a casa 420 lavoratori, scatta lo sciopero nazionale

Non appena è arrivata la notizia della chiusura della fabbrica Whirlpool di Napoli e il licenziamento di 420 lavoratori, i sindacati di categoria Fiom, Fim e Uilm hanno decretato subito lo sciopero in tutte le fabbriche della multinazionale americana per l’intera giornata di oggi. A Napoli Whirlpool produce lavatrici a carica frontale, top di gamma per mercati Emea ed extra-UE.

Immediata la reazione nello stabilimento di Cassinetta di Biandronno. La rsu rappresentata da Chiara Cola (Uilm), Tiziano Franceschetti (Fim Cisl dei Laghi) e Matteo Berardi (Fiom Cgil) ha mobilitato immediatamente i lavoratori e commentato molto duramente la decisione dei vertici della corporation. «Questa scelta da parte di Whirlpool è inaccettabile e dimostra anche l’inaffidabilità di questa azienda, visto che il piano industriale è stato siglato circa sei mesi fa in sede ministeriale con il governo». Pertanto la rsu di Cassinetta ha dichiarato lo stato di agitazione da subito con uno sciopero a cui seguiranno assemblee informative a partire da settimana prossima.

In caso di conferma della chiusura da parte della multinazionale americana, in Italia rimarrebbero cinque stabilimenti Whirlpool. In provincia di Varese, nella fabbrica di Cassinetta di Biandronno (polo Emea) si producono elettrodomestici a incasso (microonde, frigoriferi e forni). A Siena (polo Emea) si producono congelatori a pozzetto, a Melano (polo Emea) in provincia di Ancona vengono realizzati i piani cottura a gas, elettrici e a induzione, prodotti speciali. A Comunanza (Ascoli Piceno) lavatrici a caricamento frontale e lava-asciuga top di gamma e Carinaro(Caserta) polo Emea per parti di ricambio e accessori.

