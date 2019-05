Wizzair festeggia 15 anni, a Malpensa mezzo milione di passeggeri nel solo 2018

Wizzair festeggia quindici anni di attività, con oltre duecento milioni di passeggeri trasportati nella sua storia. Una realtà a cui danno il loro contributo anche le operazioni su Malpensa, che hanno visto muoversi mezzo milione di passeggeri nel solo 2018.

L’anniversario della low cost verso l’Europa centrale e orientale è stato celebrato nei giorni scorsi: il primissimo volo Wizz Air decollò infatti il 19 maggio 2004 da Katowice per Londra Luton. Da allora la flotta della compagnia aerea è cresciuta fino a 112 aeromobili Airbus, incluso il modernissimo A321neo dotato di due motori Pratt & Whitney turbofan, che è il più efficiente aeromobile a corridoio unico al mondo. Con un risparmio esemplare sul carburante e una configurazione a 239 posti, i passeggeri, scegliendo di volare con un A321neo di Wizz Air, beneficiano delle basse tariffe della compagnia assicurandosi nel contempo di ridurre al massimo le impronte ambientali per passeggero.

In questi 15 anni di servizio Wizz Air si è guadagnata la fiducia e la fedeltà di 200 milioni di passeggeri. WIZZ ha raggiunto i 100 milioni di passeggeri a ottobre 2015 e ha raddoppiato la cifra in meno di quattro anni, che hanno visto anche la crescita dell’operatività su Malpensa: dallo scalo della brughiera oggi per Budapest e Debrecen in Ungheria, Kutaisi in Georgia, Ohrid e Skopje in Macedonia, Podgorica in Montenegro, Vienna, Vilnius in Lituania.

Guardando agli ultimi dodici mesi, Wizz Air ha molti motivi di orgoglio: ha avviato i voli su Vienna, ha fondato Wizz Air UK (linea aerea con base nel Regno Unito con undici nuovissimi Airbus A320 e A321); ha accolto il 100esimo aeromobile nella flotta di WIZZ, con la livrea speciale; ha aperto il Training Centre all’avanguardia, di Budapest.

E a Malpensa? Negli ultimi dodici mesi (dal 1 Maggio 2018 al 30 aprile 2019) i passeggeri in partenza da Malpensa sono stati 256.989 e quelli in arrivo 261.147. In totale 518.136 di viaggiatori da e verso la Mitteleuropa e l’Europa dell’Est.