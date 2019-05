Yougardener Flower Show, una mostra a Varese alla scoperta di ville e piante ornamentali

Sarà l’elegante e storico complesso settecentesco di Villa Craven di Seyssel d’Aix, posta con grande discrezione nel pieno centro di Varese, ad ospitare la prima edizione di Yougardener Flower Show, la manifestazione promossa dal sito Yougadener.com, il più grande marketplace on line al mondo specializzato nella vendita di piante, con oltre 10mila varietà disponibili, punto di riferimento per tutti gli appassionati di verde e giardini.

Galleria fotografica Il parco di villa Craven a Varese 4 di 22

L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Varese, si svolgerà sabato 11 e domenica 12 maggio 2019dalle 10 alle 19: due giornate in cui il pubblico potrà comprare, ma anche solo ammirare una grande varietà di fiori e piante, e usufruire di una ricca programmazione di workshop, laboratori e attrazioni per adulti e bambini.

«E’ un piacere essere qui, per l’ambiente delizioso e per il fatto che questo evento rappresenta l’evoluzione positiva della filosofia del festival Nature Urbane. – ha dichiarato Davide Galimberti, sindaco di Varese, intervenuto all apresentazione della due giorni, che si è svolta nei locali della villa– Ci auguriamo che questa edizione sia solo la prima di una lunga serie. Ciò consente di incrementare un’economia che nei nostro territorio è molto sviluppata».

“PERCHE’ NON FARE UN ORTICOLARIO A VARESE, GRAZIE ALLA GRANDE TRADIZIONE DEI SUOI GIARDINI?”

L’idea di partenza del co-fondatore di Yougardener ,Pietro Bruni, è quella di riunire due volte all’anno a Villa Craven, tutti i vivaisti partner con l’obiettivo di avvicinare le persone, e i bambini in particolare, alla cultura ambientale e alla botanica per mezzo di un’esperienza unica come Yougardener Flower Show.

«Galeotto è stato Nature Urbane, in occasione del quale abbiamo aperto nel 2018 la villa – ha spiegato Pietro Bruni, giovane generazione della famiglia di proprietari della villa e ideatore dell’evento – L’esperienza per me è stata veramente fantastica: mi ha colpito molto il fatto che le visite siano subito andate esaurite, ed è stato bellissimo l’entusiasmo con cui le persone che hanno visitato si fossero entusiasmate. Io avevo già realizzado Yougardener.com, e cosi ci siamo detti: c’è Orticolario a Cernobbio, Orticola a Milano e va bene.. Ma perchè non fare un evento dello stesso tenore a Varese, dove la tradizione dei giardini è cosi importante?».

Questa manifestazione, che vedrà due appuntamenti, uno in primavera e il secondo in autunno, sarà un’occasione in cui vivaisti da tutta Italia presenteranno al pubblico le loro piante in un ambiente che unisce bellezza e memoria storica. Ogni vivaio rappresenterà unaproduzione specifica come rose, erbacee perenni, arbusti, piante carnivore, aromatiche da coltivazione biologica e molte altre.

Come in una mostra il visitatore potrà trovare tante varietà difficilmente reperibili in un comune punto vendita. Potrà acquistare direttamente dal produttore esemplari di qualità altissima e garantita, usufruendo dei consigli e della consulenza di esperti. La presenza di un unico vivaio per ogni tipologia di pianta renderà più semplice la visita e più facile la scelta delle specie da acquistare.

Oltre ai vivai partner di Yougardener, selezionati tra i più importanti in Italia per la comprovata qualità dei loro prodotti, parteciperanno altri vivai complementari invitati appositamente per le loro produzioni specifiche, alcuni selezionati tra le realtà locali.

Alcuni tra i vivai presenti: Vivai Priola(Treviso), Rose Barni(Pistoia), Geel Floricultura(Arzaron PD), Vivai delle Commande(Carmagnola TO), Planet Cactus(Magherno PV), Azienda agricola Nifantani Liviana (Varallo Pombia NO), Oscar Tintori Vivai (Castellare di Pescia PT), Varesina Orchidee (Varese), Utopia Tropicale (Comerio VA), Daniele Righetti piante carnivore (Milano) .

YOUGARDENER, IL MOTORE DI RICERCA DELLE PIANTE ITALIANE

Yougardener.com è un sito web punto di riferimento per tutti gli appassionati di piante e giardini,l’unico che permette di individuare le specie di piante che più rispondono alle esigenze dell’utente grazie a un database relazionale contenente più di10.000 varietà. «Sono di formazione botanica, dopo l’università ho cominciato un lavoro di presentazione giardini. avevo grande difficoltà a trovare le piante, si trovavano sempre le stesse 50 – ha spiegato l’ideatore Pietro Bruni – L’idea era riunire i cataloghi di tutti i florovivaisti, per arrivare a un numero molto piu alto di varietà. Per farlo, per prima cosa ho realizzato un database di tutte le piante a catalogo di tutti i florovivaisti esistenti: un lavoro lungo ma fondamentale, che di fatto ha creato una sorta di “motore di ricerca per le piante in Italia” e ha permesso di evidenziare l’esistenza sul mercato di circa 10mila specie. Nella seconda fase abbiamo unito i listini di tutti i vivaisti coinvolti nel database: così ogni pianta è descritta e catalogata secondo 16 caratteristiche (altezza, colore dei fiori, periodo di fioritura ecc.) e può essere acquistata direttamente dai migliori vivai italiani, in quello che è il più grande marketplace specializzato al mondo, con oltre 10.000 prodotti in vendita. Yougardener però è anche una community con più di 200.000 followers su Facebook, la più grande in Italia a tema giardinaggio. E Yougardener Flower Show sarà un’occasione in più per ricordare l’idea alla base di Yougardener: “In un mondo sempre più urbano, Yougardener si propone di trasmettere l’amore per la natura ad adulti e bambini e diffondere la cultura botanica e la molteplicità di specie nei giardini, per fare in modo che l’Italia torni a essere, come la chiamava Goethe, il giardino d’Europa».

UN RICCO PROGRAMMA PER DUE GIORNI DI FIORI

Durante le giornate si svolgeranno laboratori con tematiche inerenti a piante e natura, rivolti sia ai bambini che agli adulti: un’occasione per imparare e appassionarsi alla botanica e più in generale all’ambiente. Tra i laboratori proposti: Kokedama: per adulti e ragazzi in cui ogni partecipante, in circa un’ora di tempo, imparerà a realizzare un “bonsai volante” che potrà poi portare a casa. Workshop sulle erbe aromatiche: riconoscerle, coltivarle e usarle. Le pecorelle: collage con lana cardata e portachiavi, Composizioni floreali (bracciali e ghirlande)per adulti e bambini, Orto per bambini, Bonus verde e giardinaggio: incontro indispensabile per chi ha un giardino e desidera trarre vantaggio dalle nuove leggi in vigore. A cura e con il patrocinio di Assofloro Lombardia. Amici alberi: a cura e con il patrocinio della SIA (Società Italiana di Arboricoltura), alberi antismog, benefici e manutenzione. SOS orchideecon la collaborazione di ALAO (associazione Lombarda Amatori Orchidee)

LA STORIA DI VILLA CRAVEN

Villa Craven di Seyssel d’Aix,progettata nel 1770 dall’Architetto Giuseppe Antonio Bianchi, lo stesso di Palazzo Estense, è una delle più importanti architetture della città di Varese.

Deve il suo nome al Lord inglese Walter Craven che l’acquistò nel 1870. Nel 1956 Villa Craven passò ai primi cugini Seyssel d’Aix, figli del Marchese Artem di Seyssel d’Aix di Sommariva Bosco e della Contessa Giulia Oldofredi Tadini. I loro nipoti ne sono ancora oggi proprietari.

Villa Craven, pur essendo in centro città – è in via Sanvito 27 – è immersa in una vasta proprietà che va dal colle Campigli sino ai confini del territorio di Masnago. Il parco all’inglese si estende per oltre otto ettari tra boschetti e prati attraversati da viali e sentieri. Un lato della villa si affaccia su un giardino all’italiana con siepi di bosso.

Fanno parte del complesso vari rustici un tempo adibiti a scuderie e ad abitazioni del personale di servizio. L’edificio principale di quattro piani progettato dal Bianchi misura circa 1.800 m² e ha una facciata caratterizzata da quattro paraste e da un balcone posto sopra il portone centrale. Dall’androne, diviso da un un arco sorretto da due colonne, parte lo scalone affrescato che conduce al piano nobile. Da qui si sviluppa su due piani il salone cinese che deve il suo nome alla tappezzeria di carta e seta con scene di vita e paesaggi orientaleggianti.

Il parco è privato ed è stato aperto al pubblico esclusivamente nel 2018 in occasione della seconda edizione del Festival del Paesaggio Nature Urbane.

INFORMAZIONI UTILI

Yougardener Flower Show

Villa Craven di Seyssel d’Aix, via Silvestro Sanvito 27 Varese (VA)

11 e 12 maggio 2019

Orario: 10 – 19

Ingresso a pagamento: € 8 intero, € 15 famiglia, gratis fino a 12 anni.

Laboratori didattici per adulti e bambini (gratuito, fino ad esaurimento posti, consigliata la prenotazione)

Per prenotazioni ai laboratori scrivere a info@yougardener.com

Contatti www.yougardener.com

info@yougardener.com