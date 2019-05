Yougardener Flower Show: oltre 2500 visitatori e si pensa alla prossima edizione

Il percorso tra natura, profumi e colori della prima edizione di Yougardener Flower Show ha conquistato il pubblico che ha raggiunto Villa Craven di Seyssel d’Aix nelle due giornate di sabato 11 e domenica 12 maggio 2019.

Galleria fotografica Yougardener Flower Show - maggio 2019 4 di 8

Il suggestivo parco della settecentesca villa varesina ha accolto oltre 2500 visitatori che hanno potuto ammirare e comprare direttamente dai produttori tante diverse specie di fiori e piante come rose, erbacee perenni, arbusti, piante carnivore, aromatiche da coltivazione biologica e molte altre.

Nell’evento, realizzato con il patrocinio del Comune di Varese, vivaisti da tutta Italia hanno presentato le loro produzioni specifiche in alcuni casi difficilmente reperibili in un comune punto vendita.

Tutti esauriti anche i workshop e i laboratori che si sono alternati nello spazio dedicato e che hanno coinvolto adulti e bambini. Dal workshop sulle composizioni floreali, a quello sulle erbe aromatiche, a quello dedicato alle orchidee.

L’area riservata alle pecorelle e ai pony ha conquistato i piccoli visitatori, che per tutte le due giornate hanno potuto cavalcare e conoscere questi simpatici animali.

Il pubblico ha risposto quindi positivamente all’idea di partenza del co-fondatore di Yougardener Pietro Bruni di riunire tutti i vivaisti partner con l’obiettivo di avvicinare le persone, e i bambini in particolare, alla cultura ambientale e alla botanica per mezzo di un’esperienza unica come Yougardener Flower Show.

Raccolto il successo della prima edizione si pensa già alla prossima dove si potranno ammirare piante e fiori autunnali. Yougardener Flower Show infatti vuole diventare un doppio appuntamento annuale perché le diverse stagioni offrono la possibilità di piantare e coltivare diverse qualità di piante e fiori, oltre che di ammirare fioriture e caratteristiche che cambiano nell’arco dell’anno. A grande richiesta, in programma già delle novità con un ampliamento della parte espositiva e l’apertura a nuove partecipazioni.

COS’E’ YOUGARDENER

Yougardener.com è un sito web punto di riferimento per tutti gli appassionati di piante e giardini, l’unico che permette di individuare le specie di piante che più rispondono alle esigenze dell’utente grazie a un database relazionale contenente più di 10.000 varietà. Ogni pianta è descritta e catalogata secondo 16 caratteristiche (altezza, colore dei fiori, periodo di fioritura ecc.) e può essere acquistata direttamente dai migliori vivai italiani, in quello che è il più grande marketplace specializzato al mondo, con oltre 10.000 prodotti in vendita.

Yougardener è anche una community con più di 200.000 followers su Facebook, la più grande in Italia a tema giardinaggio.

Yougardener Flower Show è un’occasione in più per ricordare l’idea alla base di Yougardener: “In un mondo sempre più urbano, Yougardener si propone di trasmettere l’amore per la natura ad adulti e bambini e diffondere la cultura botanica e la molteplicità di specie nei giardini, per fare in modo che l’Italia torni a essere, come la chiamava Goethe, il giardino d’Europa”.