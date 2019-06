1350 chilometri in bici a sostegno di “Sport si Può” della Polha

Un euro devoluto in beneficenza per ogni chilometro percorso in bicicletta.

È l’iniziativa di solidarietà organizzata da Bruno Dominici e Mauro Baldus, i preparatori atletici di Rino Gattuso.

I due hanno terminato ieri il loro “Giro d’Italia”, 10 tappe complessive, da Bagnara Calabra a Vasto lungo la costa Ionica, per un totale di 1350 chilometri di fatica e sudore. Il progetto, che si chiama “Pedalare per l’Italia” va avanti dal 2016. Il primo anno in Sardegna, il secondo da Bagnara Calabra a Vergiate, poi il giro della Sicilia e, infine, quest’anno dalla Calabria all’Abruzzo.

«Lo facciamo – ha spiegato Bruno Dominici ad Ansa – per una giusta causa. Destiniamo le nostre donazioni per sostenere “Sport si può” di Polha, un progetto di inclusione sportiva che coinvolge circa 250 ragazzi disabili».