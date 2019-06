La favola di “Liala” al Parco Aldo e Cele Daccò con Teatro in Mostra

Proseguono le iniziative della rassegna Prospettiva Donna – venerdì 7 giugno 2019, ore 21:00, Laura Negretti e il Teatro in Mostra portano in scena lo spettacolo “In arte Liala”, dedicato alla grande scrittrice italiana. Lo spettacolo si terrà al Parco Aldo e Cele Daccò di via Moncucco ad Orago – anche questa una vera e propria novità: un luogo di bellezza, riqualificato nel 2013 e ora valorizzato da questa iniziativa dell’Assessorato alla Cultura.

La rassegna Prospettiva Donna, organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Jerago con Orago, è partita a fine maggio con lo straordinario racconto storico sulla vita e le opere di Aldo e Cele Daccò. Non a caso dunque lo spettacolo “In arte Liala” si terrà presso il parco a dedicato ad Aldo e Cele Daccò: inaugurato nel 2013, sorge accanto al Centro Medico Polifunzionale, realizzato nello stesso anno grazie alle donazioni della Fondazione Aldo e Cele Daccò per il Progresso.

“Dopo il racconto di donna forte e tenace come Cele Daccò – dichiara Maria Giovanna Buzzetti, Assessore alla Cultura del Comune di Jerago con Orago – eccoci oggi a rivivere, con questo spettacolo l’esempio di una donna come Liala, che ha lottato per gli ideali in cui credeva, che ha rotto tutti gli schemi e ha lasciato un segno chiarissimo e distintivo. È questa l’occasione per approfondire la storia di una figura troppo spesso rilegata al ruolo secondario di scrittrice di romanzetti rosa”.

Una commedia d’amore, oltre che un omaggio a Liala, regina dei romanzi rosa e scrittore italiano più venduto di sempre ed alla sua vita romanzesca. Una commedia rosa dalle sfumature melò, ma anche una pièce dalle atmosfere eleganti e romantiche che si ispira alla vita vera di Liala; una vita così ricca di passioni travolgenti e di incredibili avventure che avrebbe potuto diventare essa stessa un romanzo d’amore. L’appuntamento è dunque per Venerdì 7 Giugno alle ore 21:00 al Parco Aldo e Cele Daccò di via Moncucco ad Orago. Maggiori informazioni: www.comune.jeragoconorago.va.it.