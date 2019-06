“Acqua potabile, di giorno usatela solo per il consumo umano”

«Ho appena firmato l’ordinanza per non sprecare acqua in questi giorni di caldo eccezionale». È con queste parole che il sindaco di Fagnano Olona, Maria Elena Catelli, presenta l’ordinanza con la quale si limitano i consumi di acqua.

Nello specifico a partire da oggi -venerdì 28 giugno 2019- e fino alla revoca dalle ore 7 del mattino alle 21 si ordina il divieto di utilizzo di acqua potabile distribuita dall’acquedotto comunale per gli usi non domestici. Nel dettaglio sarà vietato innaffiare prati, orti, giardini, lavare le auto oltre al riempimento di piscine, fontane ornamentali e simili.

Una scelta motivata dal fatto che Alfa srl, l’azienda che gestisce il servizio idrico, ha inviato in comune una nota nella quale si chiede di limitare i consumi di acqua nelle fasce di maggior richiesta.