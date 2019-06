Addio alla maestra Silvia Falcione, una vita per la scuola

(Nella foto: la Scuola dell’infanzia di Lavena)

Si è spenta questa mattina, all’età di 99 anni, Silvia Falcione, insegnante storica delle scuole di Lavena Ponte Tresa e per 40 anni volontaria dell’Asilo di Lavena.

La signorina Falcione, donna estremamente riservata, era una figura che ha attraversato la vita di tantissimi lavenesi. Proprio per la sua grande passione e la sua instancabile attività sociale svolta a favore della comunità nel corso dei diversi anni di insegnamento e di segretariato svolti alla scuola materna di Lavena, nel 2002 Silvia Falcione era stata insignita della cittadinanza benemerita di Lavena Ponte Tresa.

A comunicare la triste notizia su Facebook il sindaco Massimo Mastromarino. Tanti i messaggi di cordoglio e di affetto, così come i ricordi di tante ex bambine di Lavena Ponte Tresa che l’hanno avuta come maestra e che ancora oggi ricordano la sua grande umanità.