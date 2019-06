Aiutatemi a trovare il mio zainetto, sparito dall’autobus che stavo guidando

«Ho appoggiato lo zainetto su un sedile alle mie spalle e ho dimenticato di riprenderlo quando sono partito dal capolinea. E nel momento in cui mi è venuto in mente di riprenderlo, mi sono accorto che qualcuno lo aveva rubato». A parlare è un autista di Autolinee Varesine che ha contattato VareseNews per provare a ritrovare il contenuto dello zaino in questione, nella speranza che il ladro si ravveda o che – più probabile – qualcuno lo ritrovi abbandonato.

«Tralasciamo i soldi, nello zainetto c’era una serie di oggetti per me importantissimi. Dalle patenti ad autorizzazioni e tessere di vario tipo, comprese quella del bancomat e quella dei conducenti. E ancora, alcuni mazzi di chiavi, senza i quali tutta la mia vita si complica».

Il pullman urbano sul quale l’autista era in servizio è quello della Linea Z partito da Bregazzana alle ore 11 (di oggi, mercoledì 5 giugno), che ha toccato la stazione FS, la Prefettura per poi arrivare all’altro capolinea di Calcinate degli Origoni. «Non so a quale altezza possa essere accaduta la cosa, credo da viale Aguggiari in poi perché non ricordo passeggeri nel primo tratto del percorso». Lo zainetto, sostiene l’autista, è evidentemente di proprietà di chi è al volante del mezzo pubblico: è di colore scuro e riporta il contrassegno con la foto del proprietario.

Chi avesse notizie in merito o chi dovesse ritrovare qualche documento compatibile con quelli dell’autista può inviarci una e-mail all’indirizzo redazione@varesenews.it così da creare un contatto con la persona derubata.