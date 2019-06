Al Pride di Varese per la figlia suicida a causa del bullismo, la foto diventa virale

Tra le tante storie che si sono intrecciate nella partecipatissima marcia del Pride di Varese che si è svolta ieri, sabato, per le vie del centro, c’era anche quella di una mamma che ha perso la giovanissima figlia che si è suicidata a causa del bullismo subito da alcuni compagni di classe.

Questa mamma ha marciato insieme ad altre 2 mila persone portando un cartello attaccato allo zaino sul quale era scritto

Questa marcia la faccio per te Isabel, e per tutte le vittime che si sono suicidate per bullismo dentro le mura delle scuole. Tua Ma.