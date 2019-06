Alfa, gruppo Lega contro Galimberti : “Basta giocare allo scarica-tombino”

“Il sindaco Davide Galimberti invece che preoccuparsi della sua Giunta che perde pezzi si diverte a improvvisare tristi siparietti contro Alfa, la società interamente pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della provincia di Varese”.

Ad attaccare il sindaco, sulla diatriba avviata dall’amministrazione varesina contro Alfa Srl per le scarse condizioni di pulizia dei tombini, sono i consiglieri comunali della Lega che in una lunga lettera contestano su tutta la linea l’atteggiamento del centrosinistra varesino su Alfa Srl.

“La realtà – scrivono tra le altre cose i consiglieri – è che il processo di attuazione del servizio idrico integrato è stato molto tormentato e Varese è tra le cinque province italiane segnalate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambienti per il ritardo nell’attuazione della legge; che un sindaco capace come Mazzucchelli sia alla guida di Alfa e, per la sua credibilità e serietà, possa collaborare positivamente con persone responsabili che vengono anche dall’area della sinistra e delle liste civiche per la costruzione di un sistema idrico efficiente per i cittadini e per l’ambiente, probabilmente dà fastidio a soggetti come Galimberti, molto più capaci di dividere che di unire”.