Alle Ville Ponti convegno sul trattamento retributivo del socio lavoratore di cooperativa

L’Ordine dei consulenti del lavoro di Varese e l’associazione nazionale consulenti del lavoro organizzano per mercoledì 26 giugno dalle ore 14 e 30 alle 18 e 30, al Centro congressi Ville Ponti (Sala Napoleonica) di Varese un convegno relativo al trattamento retributivo del socio lavoratore di cooperativa e alla somministrazione fraudolenta e sfruttamento di manodopera. L’iscrizione è da effettuarsi sulla piattaforma nazionale http://formazione.consulentidellavoro.it/ , il costo è di 15 euro per i diritti di segreteria. Ai consulenti del lavoro, si riconoscono 4 crediti formativi. La partecipazione al convegno è utile per il rilascio dell’attestazione valida ai fini della formazione continua obbligatoria per i consulenti del lavoro.

Relatori

Dott. Marco Bellumore – Responsabile processo Vigilanza ITL Varese.

Dott. Andrea Rapacciuolo – Direttore Dipartimento Scienze Giuridiche CRS Laghi e Ispettore part time presso IIL Milano.

Moderatore

Stefano Giannaccini – Responsabile Relazioni CRSLaghi.

Info & Contatti

Per qualsiasi informazione supplementare contattare lo 02 250 341 o scrivere all’indirizzo email

ilconvegnonellatuacitta@silaq.it