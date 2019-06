Alle Ville Ponti si parla di economia sostenibile

Martedì 25 giugno dalle ore 18 al Centro congressi Ville Ponti si terrà una tavola rotonda per approfondire il tema della sostenibilità dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Banca Generali Private in collaborazione con l’Unione degli industriali e Mainstreet Partner portano a Varese gli esperti di consulenza finanziaria e il mondo accademico per affrontare con i risparmiatori del territorio il tema di grande attualità della sostenibilità dal punto di vista economico, sociale e ambientale, indagando le opportunità che questo approccio può offrire nella scelta degli investimenti.

Nel corso della serata interverranno Andrea Ragaini, vicedirettore generale di Banca Generali, Paolo Legrenzi, professore dell’Università Cà Foscari, Gabriele Pinosa, economista, Luca Agostini della società Mainstreet Partners.

Nel corso del convegno, interverrà l’ingegner Marco Turri, Sales e Marketing Manager di Geocycle

Italia, società del Gruppo Holcim (Italia), il quale illustrerà i principi di circolarità e innovazione di

processo introdotti nei loro siti produttivi.