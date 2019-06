All’Oasi Zegna la “musica per l’anima” di Emiliano Toso

Musica e danza per celebrare la vita. All’Oasi Zegna, in occasione del solstizio d’estate, il biologo molecolare, musicista e compositore Emiliano Toso, autore del progetto “Translational Music”, terrà un concerto di “musica per l’anima”: frequenze in grado di stimolare le cellule corporee favorendo il benessere e l’armonia mente-corpo, composizioni che legano a doppio filo le dinamiche dell’arte con quelle terapeutiche. (Vai al sito con tutte le informazioni sull’evento)

L’appuntamento è in programma sabato 22 giugno, alle 17.30 a Casa Zegna a Trivero Valdilana.

Con Emiliano Toso ci saranno la violoncellista Lorena Borsetti e la danzatrice Alice Serra. L’evento sarà un’occasione privilegiata per abbandonarsi alla quiete dell’Oasi Zegna e lasciarsi sedurre dai suoni magici del piano e del violoncello attivando tutti i sensi, soprattutto quelli che di solito, nel trambusto della vita quotidiana, rimangono sopiti. A seguire un apericena sul prato di Casa Zegna.

L’ASCOLTO ATTRAVERSO UN PIANOFORTE ACCORDATO A 432Hz

Troppe volte viaggiamo distratti nel mondo senza sperimentare, nella loro essenza, i suoni. Ogni suono esterno a noi può portarci alla nostra radice attraverso la risonanza, con questo laboratorio andremo ad affinare quel senso primitivo in grado di riportarci nel presente

L’ESPERIENZA DELLA BIOLOGIA, DELL’EPIGENETICA E DELLA RISONANZA

Vivrai la biologia raccontata da Emiliano Toso. Ricercatore di biologia molecolare, Emiliano Toso con la collaborazione di Bruce Lipton, nel 2013 ha creato Translational Music. Un progetto straordinario che in 5 anni ha girato il mondo affiancando grandi scienziati, medici e filosofi quali il Dott. Franco Berrino, Deepak Chopra e molto altri.

LA MUSICA CHE INCONTRA LE TUE CELLULE

Imparerai a ricreare armonia nel tuo corpo fisico, emozionale e spirituale.

EMILIANO TOSO

Ricercatore di Biologia Cellulare e Musicista compositore, Ph.D. Emiliano Toso è molto vicino alle nuove prospettive di salute. La ricerca di Emiliano si concentra anche sulla spiritualità.

Nel 2013, l’integrazione di questi elementi ha creato il progetto Translational Music con il supporto e l’approvazione del dott. Bruce Lipton con cui collabora.

Translational Music apre le conferenze europee di Gregg Braden, Neal Donald Walsch e Bruce Lipton. www.emilianotoso.com

LORENA BORSETTI

Violoncellista biellese ma eporediese d’adozione, suona in diverse formazioni. Violoncello dell’orchestra

sinfonica del Piemonte e di diverse formazioni cameristiche. Fa parte di Translational Music dal 2015.

