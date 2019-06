All’Università dell’Insubria si parla di preparazione atletica

Sarà aperto al pubblico e non manca di sviluppare interesse il convegno organizzato per domani – martedì 18 giugno – all’Università dell’Insubria, dedicato alla preparazione atletica nello sport d’élite. L’evento si tiene nella sede di via Dunant 3 a Varese con inizio alle ore 9, e avrà come responsabile scientifico il professor Carlo Simonelli, docente del corso di laurea in scienze motorie.

«Preparazione atletica nello sport d’élite, dalla teoria alla pratica: la forza e le sue applicazioni sul campo» è destinato principalmente agli studenti, così da offrire una visione di insieme tra la formazione accademica e l’applicazione pratica del lavoro di forza per il potenziamento muscolare, ma anche per la prevenzione degli infortuni.

Il gruppo di relatori è formato da professionisti che hanno maturato esperienza di alto livello sia negli sport di squadra sia nelle discipline individuali. Marco Armenise, per oltre 10 anni preparatore della prima squadra di Pallacanestro Varese, parlerà del miglioramento della performance nel basket professionistico. La parte dedicata alla pallavolo sarà affidata invece a Pietro Muneratti del Vero Volley Monza e riguarderà lo sviluppo della forza. Lo stesso Carlo Simonelli interverrà sul tema “forza e lavoro ad alta intensità nella pallamano élite» mentre di calcio parlerà Enrico Perri, dell’Università di Milano, collaboratore della formazione greca di Serie A del Levadiakos (quella in cui allenò anche Beppe Sannino). Ancora calcio con Alessandro Dall’Omo del Monza, che si focalizzerà sul ruolo del portiere, mentre Roberto Merlo di Sporting Club 63 e Andrea Fusi di Clan Mano di Pietra sposteranno l’attenzione rispettivamente verso il nuoto d’élite e degli sport di combattimento.