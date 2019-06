Anniversario carabinieri, Casali: «Preziosa collaborazione quotidiana»

Ieri presso il Comando Provinciale di Varese ha avuto luogo la cerimonia commemorativa del 205¤ Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, alla presenza di numerose autorità ed il Governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana.Il Vice Sindaco del Comune di Luino Alessandro Casali ha presenziato, partecipando con il Gonfalone della Città, scortato dalla Polizia Locale.

«Da sempre legato alla gloriosa Arma dei Carabinieri, li ringrazio per l’impegno con cui proteggono i nostri cittadini. – commenta Alessandro Casali – Sono molto grato in particolare al Capitano del Comando Compagnia di Luino Alessandro Volpini per la preziosa collaborazione quotidiana».