Aperitivo in arte, la festa di Crossroads a Castano Primo

Il giorno venerdì 7 giugno, dalle ore 20 presso l’Auditorium Paccagnini a Castano Primo, si terrà la serata conclusiva di alcuni corsi annuali di Crossroads, associazione di Gallarate che organizza moltissimi corsi di stampo artistico e culturale.

Sarà un’occasione per vedere esposti disegni, fumetti e dipinti, per ascoltare buona musica con un piccolo concerto di canto e per farsi immergere nell’ascolto di brevi racconti. Il tutto condensato in poco meno di 2 ore e con aperitivo compreso.

Una vera festa dove i corsi di Scrittura Creativa, Disegno, Pittura, Fumetto e Canto trovano la loro gloria finale insieme a chi, da settembre, ha dato il suo tempo per imparare qualcosa di utile e di piacevole.

Inoltre sarà possibile gustare un ottimo aperitivo in stile Visual Food, una rarità che abbina gusto ed estetica per stupire le papille gustative e gli occhi.

L’evento è aperto a tutti e l’ingresso sarà ad offerta. La manifestazione si svolgerà al chiuso e si terrà quindi anche in caso di maltempo. Lo staff di Crossroads vi aspetta il 7 giugno dalle ore 20 a Castano Primo (Via Magenta angolo Via Tripoli) per un momento di “festa culturale” insieme.

Per info è possibile rivolgersi a Crossroads – Intrecci Culturali attraverso il numero di telefono 0331.792446 oppure scrivendo a info@intrecciculturali.it.