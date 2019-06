Arrigo Sacchi svela i segreti del grande Milan

“La coppa degli immortali” è il titolo del libro che racconta la cavalcata del primo trionfo europeo del Milan targato Silvio Berlusconi. Una squadra entrata nella leggenda, così come il suo allenatore: Arrigo Sacchi.

Sarà proprio il mister di quella squadra che di lì in poi dominerà il mondo, a raccontare in prima persona anche a Gallarate la conquista della Coppa Campioni del 1989, ripercorrendo le tappe della straordinaria cavalcata narrate nel suo libro scritto con Luigi Garlando, grande firma della Gazzetta dello Sport.

A trent’anni dal 4-0 nella finale di Barcellona contro la Steaua Bucarest, firmato da Gullit e Van Basten, il “Profeta di Fusignano” svela tutto, ma proprio tutto, di quell’impresa che ha segnato per sempre il calcio moderno, issando capitan Baresi e i sui compagni in cima all’olimpo del football con l’indelebile marchio della “squadra più forte di tutti i tempi”.

Appuntamento da non perdere per i tifosi milanisti (e non solo) martedì 18 alle 18 al museo Ma#Ga (via De Magri). La presentazione è curata dalla libreria Biblos con il patrocinio dell’amministrazione comunale (assessorato alla Cultura). Presente, oltre a mister Sacchi, anche Garlando.