Arriva una sorellina in famiglia: “Mirai” al cinema sotto le stelle

Che emozioni prova un bambino quando in famiglia arriva una sorellina? Lo racconta con estrema delicatezza “Mirai”, il cartoon giapponese di Mamoru Hosoda candidato ai premi Oscar 2019 come miglior film d’animazione.

Il film è sarà proiettato venerdì 21 giugno, alle ore 21.45 a Besozzo, nel cortile del palazzo comunale in cui fa tappa la rassegna “Esterno Notte” allestendo per l’occasione una sala cinematografica all’aperto. La serata, adatta alle famiglie, è a ingresso gratuito.

Kun-chan è un bimbo molto coccolato, ma sente che la sua nuova sorellina, Mirai, gli sta rubando l’amore dei suoi genitori. Sopraffatto dalle tante esperienze che affronta per la prima volta nella sua vita e dall’invidia che si scatena in lui verso la sorellina, Kun-chan incontrerà una versione più anziana di Mirai proveniente dal… futuro! E il mondo non sarà più lo stesso, dopo averlo visto attraverso gli occhi di un bambino.

In caso di pioggia la proiezione del film avverrà all’interno della sala consiliare.

Il Palazzo comunale è invia Mazzini, a Besozzo.

Per maggiori informazioni sulle serate di Esterno Notte adatte a famiglie e bambini clicca qui.

Per il calendario completo e maggiori informazioni consultare la locandina della rassegna Esterno Notte sul sito di Filmstudio90.it