In arrivo il prossimo bando per la cooperazione transfrontaliera da 17,5 milioni di euro

Sarà pubblicato entro il 26 giugno il nuovo bando del programma Interreg Italia-Svizzera, che mette a disposizione una dotazione di 17,5 milioni di euro per la parte italiana e 9,9 milioni di franchi per la parte svizzera per progetti di cooperazione transfrontalieri fra i due Paesi.

Il programma Interreg Italia Svizzera 2014-2020 è un programma di cooperazione transfrontaliera e l’area interessata comprende quattro regioni italiane: Regione Autonoma Valle d’Aosta, Provincia autonoma di Bolzano, Regione Lombardia (Province di Como, Lecco, Sondrio e Varese), Regione Piemonte (Province di Novara, Vercelli, Biella e Verbano-Cusio-Ossola) e i tre Cantoni svizzeri Ticino, Grigioni e Vallese.

A partire dal 26 giugno e fino al 31 ottobre sono aperte le candidature per iniziative di partenariato di valore compreso fra 700.000 euro e 1 milione di euro nei settori della mobilità integrata e sostenibile, dei servizi per l’integrazione delle comunità e del rafforzamento della governance transfrontaliera.

I contenuti del secondo avviso verranno presentati nei due Infoday, che si terranno a Milano martedì 18 giugno presso

l’Auditorium Giorgio Gaber di Palazzo Pirelli e lunedì 24 giugno presso l’Auditorium Giovanni Testori di Palazzo Lombardia.

CON PRIMO BANDO GIÀ FINANZIATA ATTIVITÀ DI 68 PROGETTI

“Dopo il grande successo ottenuto con il primo bando, con cui sono stati finanziati 68 progetti, per un ammontare di risorse distribuite pari a oltre 87 milioni di euro, che hanno permesso di mobilizzare complessivamente oltre 100 milioni di euro sui territori – ha dichiarato l’assessore regionale agli Enti locali, Montagna, Piccoli Comuni e Rapporti con la Svizzera -, mi fa piacere poter comunicare l’imminente avvio del secondo bando per i progetti Interreg del Programma Italia-Svizzera”.

“Si riapre dunque – ha concluso l’assessore, che parteciperà agli Infoday milanesi in rappresentanza di Regione Lombardia – la possibilità di presentare nuove domande e quest’anno per un totale di 17,5 milioni di euro. Sarà l’occasione per gli enti locali regionali, in particolare dei piccoli Comuni montani, di ottenere risorse per migliorare i propri territori”.