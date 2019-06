Azienda agricola in fiamme nella notte

Questa mattina, mercoledì 19 giugno, alle ore 02:00, i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Arcisate (Va), in località Casale Baranzello, per incendio presso un azienda agricola. Per cause da accertarsi un deposito contenete circa 700 rotoballe di fieno è stato interessato da un’incendio. I dieci vigili del fuoco intervenuti con cinque automezzi stanno spegnendo le fiamme.

