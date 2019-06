Barriere antirumore, Fs pronta a partire sulla ferrovia del Sempione

Sottopasso di via Bolivia e barriere fonoassorbenti sulla linea del Sempione: questi i due argomenti all’ordine del giorno affrontati martedì mattina dal sindaco Andrea Cassani, accompagnato dall’assessore ai Lavori pubblici Sandro Rech, con la direzione investimenti di Rete Ferroviarie Italiane (gruppo FS Italiane), rappresentata dal responsabile dei programmi Soppressione passaggi a livello e Risanamento acustico Marco Marchese.

«Ritengo positivo l’esito dell’incontro» spiega il primo cittadino. «Per quanto riguarda la soppressione del passaggio a livello di via Galvani, ci siamo nuovamente dati appuntamento prima delle fine dell’estate per discutere dell’eventuale convenzione con Rfi». I due rappresentanti dell’amministrazione gallaratese hanno portato sul tavolo della riunione negli uffici della sede centrale di Rfi in piazza Croce Rossa, la proposta di progetto preliminare presentata due anni fa al Pirellone, all’interno dei progetti del Patto per la Regione Lombardia. L’ipotesi di intervento resta quella.

Per quanto riguarda i lavori di insonorizzazione lungo la tratta Milano-Domodossola, Cassani e Rech hanno avuto le risposte che cercavano: la cantierizzazione per la realizzazione delle barriere antirumore partirà a breve.

L’intervento è previsto nel tratto tra la stazione di piazza Giovanni XXIII e il confine con Casorate Sempione. I pannelli ridurranno al minimo l’impatto acustico nelle aree di Crenna, Ronchi e Moriggia attraversate dal collegamento ferroviario (anche se nel contempo rappresentano una barriera visiva continua, con altezze tra 4 e 7 metri: effetto collaterale non sempre messo in evidenza).