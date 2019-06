Basta lezioni, gli studenti fanno festa

L’estate è alle porte e scatta il count down verso l’ultima campanella dell’anno scolastico.

In molte scuole superiori, questa settimana è riservata agli studenti di quinta, che vivono gli ultimi giorni della scuola in modo rilassato. Dal 19 inizia la maturità, ma quella è un’altra storia.

In alcuni licei è in corso la “settimana” dedicata: ogni giorno un “ dress code” rispettato da tutti i maturandi, sportivo, elegante, pigiama party, balneare, ecc…

Per tutti, invece, è in corso la “caccia al biglietto” per il ballo di fine anno. Una festa, un “prom” in pieno stile americano, ma anche un party artistico.

Così, mentre i ragazzi del liceo Ferraris di Varese hanno già archiviato l’anno con il “Ferraris Lab” che si è tenuto sabato scorso 1 giugno, al classico Cairoli si mettono a punto gli ultimi dettagli del Prom che ci sarà sabato 8, la stessa sera dell’ultima campanella.

Al liceo Sereni di Luino l’ultimo giorno di scuola sarà “autogestito” mentre domenica sera tutti i ragazzi saluteranno l’estate con il ballo di fine anno.

Doppio appuntamento per gli studenti dell’istituto Valceresio di Bisuschio che festeggeranno prima ad Arcisate l’8 giugno e replicheranno al Laghetto blu di Brenno anche il sabato successivo, 15 giugno.

Festeggiano con un giorno di anticipo i ragazzi dello Stein: il Prom è in calendario venerdì 7 mentre rinvia al solstizio d’estate, il 21 giugno, il liceo Crespi che si ritroverà a far festa a Cassano Magnago.

Ultimo giorno di scuola e ultimo grande party anche ai licei dei Tigli di Gallarate dove sabato 8 si svolgerà il LVT’s Got Talent rinnovando la tradizione.

Una giornata di arte, musica e talento per gli studenti del liceo Candiani di Busto Arsizio che sabato 8 giugno vivranno dalle 11 alle 18 la tradizionale “giornata dell’arte” alla terrazza Yucca.

Dopo tanto studio e ansia le vacanze sono arrivate. È tempo di divertirsi.