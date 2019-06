Bella, linda e colorata: i genitori rimettono a nuovo la scuola di Brenno

Tante ore di lavoro ma alla fine il risultato parla da solo: la scuola elementare San Francesco di Brenno Useria ha cambiato faccia, e al loro ritorno in classe i 90 bambini che la frequentano troveranno un ambiente tinteggiato, pulito ed abbellito da disegni e colori.

L’iniziativa, coordinata dal Comitato genitori Brenno Useria, ha visto la partecipazione di un gruppo di genitori che alla chiusura dell’anno scolastico si sono rimboccati le maniche e hanno pulito a fondo tutte le classi, tinteggiato le pareti, lavato le tende, ma hanno messo anche qualcosa in più: creatività e colori per decorare le classi con allegri disegni e soluzioni creative che hanno reso più piacevole tutto l’ambiente grazie al tocco speciale delle “mamme decoratrici” Elena, Roberta e Veronica.

Giorni e giorni di lavoro di mamme e papà, con la collaborazione del personale della scuola, di amici, dell’Amministrazione e di alcuni commercianti che non hanno lesinato aiuti e consigli. Un segno di civiltà e speranza per il futuro, riconosciuto anche dal consigliere delegato Alessandra Lamanna, che ha voluto inviare al Comitato Genitori Brenno Useria i ringraziamenti a nome dell’Amministrazione comunale per l’impegno e il risultato ottenuto.

Il progetto non si ferma: i genitori si prefiggono nell’arco di un paio d’anni di rifare anche atrio e corridoi.