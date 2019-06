Bioedilizia? Sopralzi e ampliamenti per riqualificare l’esistente

Quando si parla di bioedilizia si pensa spesso all’impiego di tecnologie innovative principalmente nell’ambito delle nuove costruzioni. Tuttavia, anche la riqualificazione di edifici in muratura esistente in ambito urbano è fondamentale per rendere gli edifici efficienti dal punto di vista energetico e garantire una minor occupazione e consumo di suolo.

Galleria fotografica Novello case - Sopralzi e ampliamenti 4 di 6

Un materiale versatile e leggero…

La tecnologia costruttiva in legno è particolarmente indicata nel caso di interventi da effettuare su edifici preesistenti anche costruiti in edilizia tradizionale; è il caso, ad esempio, delle strutture in bioedilizia realizzate da Novellocase, storica azienda varesina con sede produttiva ad Oggiona Santo Stefano, rappresentati nella fotogallery.

Soprattutto nel caso di sopraelevazioni, infatti, la leggerezza delle pareti prefabbricate in legno a telaio consente di apporre un minor carico sull’edificio preesistente, ridimensionando o talvolta rendendo superflui gli interventi di rinforzo delle strutture portanti.

Bioarchitettura su misura: ampliamenti e sopraelevazioni

Grazie alla versatilità costruttiva delle strutture in legno è possibile realizzare ampliamenti e sopraelevazioni su misura, progettati per integrarsi perfettamente nel contesto architettonico in cui saranno inseriti. Le sopraelevazioni in legno sono la risposta ideale al freddo invernale e al caldo estivo cui sono sottoposte le sommità degli edifici, poiché le pareti in legno garantiscono un eccellente isolamento termico. La tecnica della prefabbricazione in legno, inoltre, riduce notevolmente la durata del cantiere e consente di realizzare ampliamenti e sopraelevazioni in tempi decisamente brevi e non paragonabili a quelli dell’edilizia tradizionale.

Nella gallery alcune realizzazioni di Novellocase: