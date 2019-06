Bonifica del tetto e un nuovo ingresso, lavori in corso alla caserma carabinieri

Bonifica del tetto e un nuovo ingresso: sono iniziati lunedì 17 i lavori alla caserma dei carabinieri di Gallarate in largo Verotti.

Un intervento atteso da anni dai militari dell’Arma, costretti a convivere con la vecchia copertura in Eternit e con un’area di ricevimento dei cittadini non a norma, in base ai criteri di sicurezza che prevedono nelle caserma la separazione delle zone di accesso al pubblico da quelle degli uffici.

«Si tratta – spiega l’assessore ai Lavori pubblico Sandro Rech – di lavori necessari, sempre rimandati dalle passate amministrazioni, che la giunta Cassani ha invece inserito tra le priorità, prevedendo un cifra importante per il bilancio cittadino ma che è stata ritenuta doverosa dato il grande impegno la professionalità messa in campo dagli uomini del capitano Russo. L’esborso per le casse comunali sarà di 133mila euro». E’ questa la cifra di aggiudicazione dell’intervento tramite bando.

«Oltre rimuovere l’eternit, che sarà sostituito con materiali adeguati, verrà realizzata una vera e proprio sala d’attesa, non più direttamente collegata al resto della struttura. Siamo certi – prosegue l’esponente della giunta di centrodestra – dell’utilità a favore della comunità di questa opera: il pubblico sarà infatti ricevuto in un ambiente più accogliente. E, allo stesso tempo, si garantirà maggiore protezione ai piantoni, che oggi si trovano faccia a faccia con chiunque entri in caserma».

I lavori dovrebbero terminare entro settembre. Durante tutto il periodo di apertura del cantiere, l’attività della Compagnia e della Stazione non subirà alcuna sospensione. Anche la rimozione delle grandi antenne, spostate per consentire la bonifica del tetto, non comprometterà l’attività della centrale operativa.

La Compagnia carabinieri di Gallarate ha un territorio di competenza vastissimo, che si estende da Gallarate a Ispra, per un totale di 305 chilometri quadrati. I militari agli ordini del capitano Matteo Russo, sono 200, dislocati in dieci diverse stazioni (così si chiamano i presìdi locali dell’Arma), compresa quella dell’aeroporto della Malpensa, e nel Nucleo Radiomobile basato proprio in Largo Verotti di Pianella.