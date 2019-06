Bortolussi nomina la giunta: “Avremo bisogno di tutti per lavorare bene”

Nella serata di venerdì 7 giugno 2019 si è tenuto il primo consiglio comunale per l’insediamento della nuova giunta che guiderà il comune di Crosio della Valle. Marco Bortolussi, neoletto sindaco alle elezioni dello scorso 26 maggio con la lista “Insieme per Crosio”, ha deciso di omaggiare con una rosa le donne del consiglio prima di passare alla nomina dello stesso; si è trattato di un gesto di inaspettata, ma gradita, galanteria.

Come previsto dallo statuto, nei comuni con meno di 3000 abitanti la giunta è composta dal sindaco e da due assessori scelti rispettando la parità di genere. Annalisa Polita, candidata con il maggior numero di preferenze, sarà vicesindaco con delega ai servizi sociali, educativi e culturali; Fabrizio Fantin, invece, si occuperà di sport, tempo libero e protezione civile.

Tra gli eletti della maggioranza, Bortolussi passa poi alla nomina dei quattro consiglieri delegati: due uomini e due donne. Isabella Sessa avrà la delega per le politiche giovanili e Manuela Di Bari quella per l’istruzione e i rapporti con i rappresentanti delle istituzioni. Gli uomini saranno, invece, Gianfranco Consolaroe Carlo Canziani, il primo si occuperà di decoro urbano e verde pubblico mentre il secondo di ecologia, valorizzazione del territorio e servizi informatici comunali.

Oltre ai nomi già citati, in consiglio sarà presente anche un altro esponente della maggioranza, Daniele Crugnola, oltre ai tre consiglieri di minoranza: Andrea Della Rosa, ex sindaco, Alfio Broggi e Devis Tonetto. Quest’ultimo, in particolare, è stato eletto all’unanimità come primo escluso per ordine di preferenze dopo la rinuncia presentata da Mario Antonio Broggi.

«Ho avuto qualche giorno per pensare a questo momento e ho capito che vorrei fare, soprattutto, un discorso di ringraziamento» dice il neoletto sindaco, con emozione, subito dopo il giuramento. «Un “grazie” va a tutti i cittadini che ci hanno dato il loro sostegno ma anche a tutti coloro che mi hanno supportato, e sopportato, durante il periodo della campagna elettorale.»

L’amministrazione si è appena insediata ma i primi obiettivi sono già stati raggiunti, in particolare per quanto riguarda il compimento dei lavori di asfaltatura e di rifacimento della segnaletica orizzontale. «La cosa più importante, che ci differenzierà dal passato, sarà l’incontro con le associazioni del territorio per accordare un calendario di eventi da realizzare insieme» continua il sindaco. Per il prossimo futuro, inoltre, Bortolussi assicura la prosecuzione dei lavori già iniziati per il campo da calcio, così come promesso.

«Ci impegneremo per lavorare al meglio durante i prossimi cinque anni e sappiamo che ci servirà l’aiuto di tutti: delle associazioni, dei comuni limitrofi e anche della minoranza con cui speriamo di avere sempre un confronto costruttivo» conclude il primo cittadino.