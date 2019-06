Caccia al tesoro fotografica al Girinvalle, partecipa con Varesenews

Varese News quest’anno sarà media partner del Girinvalle, la manifestazione che ogni anno richiama migliaia di persone a trascorrere la giornata in valle Olona, per l’esattezza nell’area del fondovalle dei comuni di Marnate, Solbiate Olona, Gorla Minore, Fagnano Olona, Gorla Maggiore e Olgiate Olona. In un percorso di circa 12 km troverete stand gastronomici, animazione, musica e sicuramente tanta allegria.

Requisiti: aver voglia di trascorrere una giornata in mezzo alla natura, curiosità, un po’ di sano spirito di competizione (che non guasta), passione per le passeggiate o la bicicletta e uno smartphone con connessione internet. Se disponete di tutti questi requisiti e non avete impegni per domenica 16 giugno vi invitiamo alla nostra “Caccia al tesoro fotografica”.

Per rendere tutto ancora più divertente, in collaborazione con le sei Pro loco, instancabili organizzatori dell’evento, abbiamo deciso di proporvi una Caccia al tesoro fotografica.

Come funziona?

Dopo esservi iscritti (e l’iscrizione è gratuita) compilando il form che trovate in fondo all’articolo, dovrete aspettare domenica 16 giugno per poter giocare con noi. Potete iscrivervi già a squadre (da 2 a 4 persone) oppure inserire il vostro nominativo singolo e prima della partenza vi verranno assegnati i vostri compagni di squadra.

Dove sono gli indizi?

I luoghi da fotografare saranno tutti lungo il percorso o nelle sue immediate vicinanze.

Chi vince?

Vincerà la squadra capace di indovinare gli indizi, fotografare quindi i luoghi esatti e rientrare alla base il prima possibile.

Verrà premiata anche la fotografia più fantasiosa.

I premi

Al primo gruppo classificato andrà un weekend compreso di pernottamento e prima colazione. Al secondo e al terzo classificato un buono cena per 4 persone da spendere in uno dei ristoranti del Girinvalle e alla foto più fantasiosa la pubblicazione del servizio fotografico su Varesenews e la foto del giorno sui nostri canali (sito e pagina facebook) con citazione.

Come andranno caricate le foto?

Una volta che tutte le squadre saranno rientrate, dopo aver preso nota dei loro tempi, occorrerà caricare le foto sul gruppo Facebook di Varese News “Oggi in valle Olona”.

Potete iscrivervi fin da ora a questo gruppo e iniziare e leggere tutti gli approfondimenti sul Girinvalle.

Dove ci si trova?

Il punto di ritrovo è presso lo stand della Pro loco di Marnate alle ore 10.

Cosa aspettate? La valle Olona non aspetta altro che essere esplorata…e fotografata!

Iscrivetevi compilando questo form