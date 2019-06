Caccia al tesoro fotografica al Girinvalle: tutti vincitori

Otto indizi, con tappe in ognuno dei sei comuni della valle Olona: fra le novità del Girinvalle edizione 2019 c’è stata la caccia al tesoro fotografica di VareseNews. In collaborazione con le Pro loco e l’Associazione Casa di Alice, abbiamo pensato di proporvi un modo diverso dal solito per percorrere il Girinvalle.

Tredici squadre (una cinquantina di partecipanti) questa mattina alle 10.20 hanno ricevuto gli indizi e sono partiti: chi in bicicletta, chi a piedi hanno tutti accettato la sfida.

I luoghi da scoprire erano: il Castello di Fagnano, la chiesetta di San Vitale a Gorla Maggiore, il santuario di Sant’Antonio Abate a Olgiate Olona, il Collegio Rotondi a Gorla Minore, il vecchio mulino di Marnate, il Cotonificio Ponti a Solbiate Olona, il banchetto della via Francisca del Lucomagno e una foto con una delle Pro loco a scelta. A battere tutti sul tempo la squadra dei “LizMaz”, rientrati alle 11.56; a seguire i “Motta in 45” arrivati alle 12.20 e infine sul podio con la medaglia di bronzo i “Quokka” all’arrivo alle 12.35.

Con il giudizio di una giuria di qualità formata dalla redazione di VareseNews e alcuni membri della Pro loco di Marnate, abbiamo premiato anche la squadra dei “MerBon” per la foto più fantasiosa (allo stand della Pro loco) e gli “Astolfa Redgave” per la foto più artistica che ritraeva il vecchio mulino marnatese. Alla fine possiamo dire che hanno vinto tutti per l’impegno dimostrato.

Menzione speciale ai “Quadrifogli” per la simpatia dimostrata e ai Targaryen come gruppo famiglia.

Potrete vedere tutte le foto della caccia al tesoro sul gruppo facebook “Oggi in valle Olona”.

Grazie alla Pro loco di Marnate e al suo presidente Davide Pedrotti averci ospitati e alle Pro loco tutte per l’aiuto nell’organizzazione della caccia al tesoro, al prossimo anno!